Стало известно, кого Путин хочет видеть во главе силовых ведомств Путин предложил сохранить должности за Нарышкиным, Золотовым и Бортниковым

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Сергей Нарышкин

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова на пост руководителя ФСБ, сообщает Совфед. Также российский лидер предложил оставить на посту главы Росгвардии Виктора Золотова.

Кроме того, директором Федеральной службы охраны может остаться Дмитрий Кочнев. На должность начальника Главного управления специальных программ президента предложен Александр Линц.

Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая, — сказали с СФ.

Помимо этого, Владимир Путин предложил переназначить на пост главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. Согласно предложению главы государства, министром обороны может быть назначен Андрей Белоусов.

Также стало известно, что российский лидер подписал указ, по которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета Безопасности РФ. Более подробной информации обнародовано не было.

Ранее губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева предложили на пост министра спорта России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выдвинул его кандидатуру 11 мая. В этот же день Дегтярев сообщил о прибытии в Москву. Губернатор Хабаровского края поблагодарил президента России Владимира Путина и всех жителей региона за доверие.