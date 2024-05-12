Назван возможный кандидат на пост министра обороны РФ Совфед: Путин предложить назначить министром обороны России Андрея Белоусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Президент России Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны Андрея Белоусова, сообщила пресс-служба Совфеда РФ. До этого кандидат от российского лидера работал первым вице-премьером.

Белоусов может сменить на этом посту Сергея Шойгу. За свою карьеру 65-летний политик занимал должности помощника главы государства по экономическим вопросам и министра экономического развития РФ.

Ранее Путин предложил оставить на посту российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Сенаторы обсудят данный вопрос на заседаниях Госдумы и Совфеда 13 и 14 мая. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев также рассказал, что новое правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений, что станет революцией в государственном управлении.

До этого Госдума утвердила внесенную Путиным кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. За него проголосовали 375 депутатов, против не голосовал никто. Воздержались 57 парламентариев. Мишустин в свою очередь поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры. Он пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.