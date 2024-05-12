Путин предложил кандидатуру на пост главы МИД России Путин предложил назначить на пост главы МИД России Лаврова

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост главы МИД РФ действующего главу ведомства Сергея Лаврова, сообщает Совет Федерации. Сенаторы обсудят данный вопрос на заседаниях комитетов и СФ 13 и 14 мая.

В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. <...> На должность Министра иностранных дел — Лавров Сергей Викторович, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Стало известно, что пост первого вице-премьера в составе нового кабмина может занять Денис Мантуров, а и. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов уходит из правительства, его кандидатуры нет среди предложенных главой кабмина.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что Госдуме потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров. Спикер Госдумы объяснил это тем, что каждый из предложенных кандидатов будет выступать перед депутатами, после чего им будут задавать вопросы. Он также назвал предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатов в состав правительства профессиональными и опытными людьми.