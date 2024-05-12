Раскрыты временные рамки для утверждения кандидатур вице-премьеров Володин: для утверждения кандидатур вице-премьеров потребуется более шести часов

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Госдуме потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он назвал предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатов в состав правительства профессиональными и опытными людьми, передает ТАСС.

Для того, чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства Госдуме потребуется более шести часов времени, — сказал Володин.

Спикер Госдумы объяснил это тем, что каждый из предложенных кандидатов будет выступать перед депутатами, после чего им будут задавать вопросы. По его словам, кандидатам также будет необходимо убедить парламентариев в том, что они справятся с поставленными задачами.