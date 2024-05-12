СРЗП отказалась поддержать почти половину кандидатур в новый кабмин Миронов: СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатов в новый кабмин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Партия «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 предложенных кандидатур в новый кабинет министров, заявил ТАСС председатель фракции Сергей Миронов. По словам политика, на то есть «веские основания».

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил состав нового правительства. Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит почти половину кандидатур — 11 из 26. И у нас есть на то веские основания, — заявил Миронов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина может занять Денис Мантуров. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.

На должность министра энергетики был выдвинут губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а Министерство спорта может возглавить губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На пост министра транспорта Мишустин предложил кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта. На посту вице-премьера Викторию Абрамченко может сменить Дмитрий Патрушев.