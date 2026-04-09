09 апреля 2026 в 16:21

Россия вложит 4,5 трлн рублей в орбитальную станцию и спутники

Правительство России направит 4,5 трлн рублей на создание Российской орбитальной станции, развитие многоразовых ракет и расширение спутниковой группировки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства также будут направлены на другие направления национального проекта и подготовку высококвалифицированных специалистов в космической отрасли, сообщает ТАСС.

По поручению президента сформировали и с текущего года запустили профильный национальный проект с общим объемом финансирования около 4,5 трлн рублей, — сказал премьер.

Премьер-министр заявил, что выделенные средства будут направлены на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие ключевые направления. Он также подчеркнул, что особое внимание будет уделяться подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в сфере космонавтики, поскольку в этой области задействовано множество смежных отраслей.

Мишустин также отметил важность укрепления российских позиций для обеспечения безопасности страны и повышения качества жизни россиян. В России гордятся тем, что дорогу в околоземное пространство человечеству открыли именно отечественные ученые, подчеркнул глава правительства.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия из-за правовой конструкции вокруг Международной космической станции не может сотрудничать со всеми дружественными государствами. Он назвал эти препятствия дискриминацией.

