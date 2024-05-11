Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина может занять Денис Мантуров. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.

На посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев. Среди других заместителей председателя правительства значатся Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин. И. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов уходит из правительства, его кандидатуры нет среди предложенных главой кабмина.

На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а Министерство спорта может возглавить губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На пост министра транспорта Мишустин предложил кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта.

Глава правительства предложил оставить Антона Силуанова на должности министра финансов, а Максима Решетникова — главы Минэкономразвития. Свои посты также сохранили Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкультуры), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. Он занял эту должность второй раз. Впервые Мишустин стал премьер-министром в январе 2020 года.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев ранее рассказал, что новое правительство России во главе с Мишустиным сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений, что станет революцией в государственном управлении.