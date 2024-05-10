Путин утвердил Мишустина председателем правительства России

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Мишустин станет председателем правительства РФ второй раз. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года, когда второй кабмин Дмитрия Медведева ушел в отставку.

Несколькими часами ранее Госдума утвердила внесенную Путиным кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. За него проголосовали 375 депутатов, против не голосовал никто. Воздержались 57 парламентариев. Мишустин в свою очередь поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры. Он пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

Депутат Госдумы Алексей Говырин подчеркивал, что в планах нового правительства под руководством Мишустина повысить до 2030 года доходы сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. По его словам, в МСП работают десятки миллионов россиян.