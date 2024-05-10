Названы главные задачи нового правительства Мишустина в области бизнеса Депутат Говырин: новый кабмин Мишустина должен повысить доход сотрудников МСП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что в планах нового правительства под руководством и.о. премьер-министра Михаила Мишустина повысить до 2030 года доходы сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. По его словам, в МСП работают десятки миллионов россиян.

Михаил Владимирович заявил о планах до 2030 года повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса. Эта задача обусловлена тем, что доходы работников из малого и среднего бизнеса нужно существенно поднять, а это десятки миллионов человек, — добавил Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что во всех отраслях есть «большие игроки» — сырьевой сектор, ритейл, IT — но реальную занятость населения по стране, комфорт проживания людей в небольших городах и селах обеспечивает именно МСП.

Развитие малого бизнеса способствует созданию благоприятных условий для экономического восстановления, развитию конкурентной среды, созданию новых рабочих мест, увеличению потребительского спроса, а также снижению монополизации рынка, — подытожил Говырин.

Ранее депутат Сергей Алтухов заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра была ожидаемой. По его словам, глава правительства хорошо зарекомендовал себя во время пандемии и в условиях спецоперации. Алтухов подчеркнул, что под руководством Мишустина кабмин всегда был открыт к диалогу в стенах Госдумы.