В Госдуме назвали ожидаемой кандидатуру Мишустина на пост премьера Депутат Госдумы Алтухов: Мишустин хорошо показал себя в сложных условиях

Фото: АГН «Москва"пресс-служба нижней палаты парламента.

Михаил Мишустин

Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра была ожидаемой, заявил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, Мишустин хорошо зарекомендовал себя во время пандемии и в условиях СВО.

Несомненно была ожидаемой. Михаил Мишустин показал себя грамотным управленцем в самых сложных условиях — и во время пандемии, и с началом специальной военной операции. Экономика страны продемонстрировала высокую устойчивость и показала темпы роста выше многих западных стран, — заявил Алтухов.

Парламентарий объяснил это тем, что правительство быстро адаптировалось к меняющимся условиям и оперативно принимало нестрандартные решение. Такой подход привел к эффективным результатам, подчеркнул Алтухов. Под руководством Мишустина кабмин всегда был открыт к диалогу в стенах Госдумы, а при оценке отдельных эпизодов учитывалось экспертное мнение и позиции регионов, добавил он.

Хотел бы подчеркнуть, что премьер хорошо понимает роль и значение современных финансовых инструментов, а также цифровизации. Проделана большая работа по синхронизации многих реестров и государственных информационных систем, — сказал депутат.

Этот подход позволяет своевременно выявлять сферы, нуждающиеся в дополнительной поддержке и законодательном регулировании. Работа в этом направлении должна быть продолжена, так как дает преимущества для дальнейшего развития экономики, заявил Алтухов.

Сейчас мы находимся на пороге нового технологического рывка. И движение к технологическому суверенитету возможно именно с таким правительством, — резюмировал собеседник.

Ранее депутаты Госдумы Джамаладин Гасанов и Татьяна Ларионова заявили, что правительство во главе с Мишустиным хорошо справилось с вызовами, которые встали перед страной. Гасанов выразил уверенность, что премьер-министр и его команда и дальше продолжат работать во благо процветания экономики России.