В Госдуме признали заслуги Мишустина Депутаты ГД Гасанов и Ларионова: Мишустин хорошо справился с вызовами стране

Фото: АГН «Москва»

Михаил Мишустин

Правительство во главе с Михаилом Мишустиным хорошо справилось с теми вызовами, которые встали перед страной, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Депутат Джамаладин Гасанов также выразил уверенность, что премьер-министр со своей командой и дальше продолжат работать во благо процветания экономики страны.

Несмотря на ужасы, которые рисовали нашей стране, мы видим рост экономики в 3,6%. Восстанавливаются новые территории, развивается туризм, строятся и вводятся в строй новые предприятия, развивается агропромышленный комплекс. Нормальная жизнь в стране продолжается, все, что должно развиваться, развивается. Уверен, что премьер-министр и его команда и дальше продолжат работать во благо процветания экономики нашей страны, — сообщил Гасанов.

В свою очередь Татьяна Ларионова напомнила, что Мишустин возглавил правительство России в период сложнейших вызовов. Так, с момента начала работы премьер-министра на страну обрушились пандемия, беспрецедентное количество санкций выеденных против нашей страны, СВО и террористическая угроза.

Ответы на сложные вызовы были системными, оперативными, действенными. Михаил Мишустин способен обеспечить поступательное движение страны к намеченным президентом России целям, — заявила она.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты 10 мая примут решение от имени своих избирателей по этому вопросу.