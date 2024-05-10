Путин предложил кандидата на пост премьер-министра Володин: Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны, написал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, депутаты 10 мая примут решение от имени своих избирателей по этому вопросу.

Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Михаил Светов предположил, что Мишустин сохранит свой пост после инаугурации президента. Впервые в истории новой России кабинет министров соберут через утверждение в Совете Федерации и Госдуме, напомнил эксперт. Также хорошие результаты показали глава Министерства финансов Антон Силуанов и члены правительства, которые отвечают за сектор промышленности, объяснил он.

9 апреля стало известно, что Путин внес кандидатуру замглавы Верховного суда Ирины Подносовой на согласование в Совет Федерации. Согласно законодательству, Совфед рассматривает вопрос о назначениях на должности судей в срок, не превышающий 14 дней с момента получения представления главой государства.