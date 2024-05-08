Политолог раскрыл возможный состав правительства после инаугурации Путина Политолог Светов: Мишустин сохранит свой пост после инаугурации Путина

Фото: Правительство РФ

Глава правительства Михаил Мишустин сохранит свой пост после инаугурации президента Владимира Путина, считает политолог Михаил Светов. Как он отметил в беседе с «360», впервые в истории новой России кабинет министров соберут через утверждение в Совете Федерации и Госдуме.

Политолог отметил, что Мишустин останется на своем посту, поскольку за последние четыре года во главе кабмина он справился с проблемами в виде пандемии и санкций и обеспечил функционирование экономики России в условиях СВО. Также, по его мнению, на своих местах останутся министры и вице-премьеры, которые хорошо себя проявили, например глава Минэнерго Николай Шульгинов и зампредседателя кабмина Александр Новак, который курирует топливно-энергетический комплекс.

Также хорошие результаты показали глава Министерства финансов Антон Силуанов и члены правительства, которые отвечают за сектор промышленности, объяснил эксперт. Однако рано прогнозировать отставки министров, поскольку необходимо дождаться окончательного решения. Кроме того, впервые новый кабмин будут назначать через Госдуму и Совет Федерации.

Министрам предстоит пройти через Государственную думу. В одном из интервью Путин говорил, что нужно серьезно относиться к этой процедуре, потому что, если министр не сможет перед депутатами внятно и четко объяснить, чем занимается, какие цели перед ним стоят и как он их будет достигать, вряд ли его утвердят, — подытожил Светов.

Ранее стало известно, что правительство России сложило свои полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый состав правительства начнет формироваться после назначения председателя.