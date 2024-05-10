Мишустин сохранил пост премьер-министра Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства РФ

Фото: Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Михаил Мишустин

Госдума утвердила внесенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства, передает корреспондент NEWS.ru. За него проголосовали 375 депутатов, против не голосовал никто. Воздержались 57 депутатов.

Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина в должности председателя правительства Российской Федерации, — сказано в публикации кабмина.

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры. Он пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина. По его словам, правительство должно скорректировать экономический курс в пользу тех, «кто работает на земле, решает проблемы на заводах, где сегодня массово не хватает кадров». Он считает, что финансовый блок кабмина «пока не выполняет» установки президента и премьер-министра.

Как считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, причина решения КПРФ воздержаться от голосования очевидна. По его словам, по итогам 2023 года бюджет не досчитался 2,5 трлн рублей. Он отметил, что в текущих условиях, когда Россия расходует средства на нужды спецоперации и должна решать вопросы технического переустройства экономики, невозможно одобрять ситуацию, при которой все деньги уходят частным лицам, олигархам и банкирам, а «бюджет остается с носом».