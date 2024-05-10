Зюганов раскрыл позицию КПРФ по кандидатуре Мишустина Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина

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КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, правительство должно скорректировать экономический курс, передает корреспондент NEWS.ru.

Пока наша фракция воздержится, — заявил Зюганов.

По его словам, финансово-экономический курс должен быть изменен в пользу тех, «кто работает на земле, решает проблемы на заводах, где сегодня массово не хватает кадров». Зюганов считает, что у Мишустина есть возможность пойти на такие изменения, но для этого нужно, чтобы правительство работало сообща. Он добавил, что блок кабмина «пока не выполняет» установки президента и премьер-министра.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фракция планирует поддержать кандидатуру Мишустина. По словам парламентария, он возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом.

Президент России Владимир Путин в свою очередь выразил надежду, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина. Глава государства считает, что депутаты оценят работу правительства при его председательстве. Нижняя палата парламента 10 мая примет решение по этому вопросу, уточнял председатель ГД Вячеслав Володин.