Озвучена позиция ЛДПР по назначению премьером Мишустина Слуцкий: ЛДПР поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Фракция ЛДПР планирует поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, Мишустин возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом.

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Владимировича. Он возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом. Нам предстоит большая и сложная работа совместно с будущим председателем правительства, с президентом, — заявил Слуцкий.

Ранее правительство России сложило свои полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина, соответствующий указ подписал Мишустин. Депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая. По его словам, в этот день состоится дополнительное заседание ГД.

7 мая политолог Сергей Марков предположил в разговоре с NEWS.ru, что премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит пост после инаугурации президента РФ Владимира Путина и последовавшей за ней отставки правительства. Однако собеседник не исключил, что состав кабмина изменится на 20%.