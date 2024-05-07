Правительство России сложило полномочия Правительство России сложило полномочия перед избранным президентом Путиным

Правительство России сложило свои полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале кабмина. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство, следуя нормам Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия перед вновь избранным Президентом России, — указано в сообщении.

Новый состав правительства начнет формироваться после назначения председателя. После этого председатель в течение семь дней должен будет предоставить президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти.

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра уже сегодня, 7 мая. Депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая. По его словам, в этот день состоится дополнительное заседание ГД.

Владимир Путин, вступивший в должность президента России, завершил инаугурацию в Кремлевском дворце словами «вместе победим». Он подчеркнул, что россияне — великий народ, и Россия, преодолев все преграды, воплотит в жизнь все задуманное.