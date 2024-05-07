Раскрыты вероятные изменения в кабмине России после инаугурации Путина Политолог Марков: Мишустин останется премьер-министром после инаугурации Путина

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин

Политолог Сергей Марков предположил в разговоре с NEWS.ru, что премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит пост после инаугурации президента РФ Владимира Путина и последовавшей за ней отставки правительства. Собеседник не исключил, что состав кабмина изменится на 20%.

Лучше всего под описание ситуации подходят слова Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Скорее всего, правительство обновится на 20%. Михаил Мишустин останется на посту премьер-министра, а все изменения будут носить не политический, а кадровый характер. Существуют графики эффективности работы министров, вполне возможно, что могут убрать несколько неэффективных министров. Также на смену персоналий в правительстве может повлиять изменение в нашей миграционной политике, — считает Марков.

Ранее правительство России сложило свои полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина, соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра уже сегодня, 7 мая. Депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая. По его словам, в этот день состоится дополнительное заседание ГД.

Владимир Путин, вступивший в должность президента России, завершил инаугурацию в Кремлевском дворце словами «вместе — победим». Он подчеркнул, что россияне — великий народ и Россия, преодолев все преграды, воплотит в жизнь все задуманное.