Названа дата утверждения кандидатуры нового российского премьера Депутат Мажуга: кандидатуру нового премьера РФ утвердят 10 мая

Фото: duma.gov.ru

Александр Мажуга

Кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, сообщил в Telegram-канале депутат Александр Мажуга. По его словам, в этот день состоится дополнительное заседание ГД.

10 мая состоится дополнительное заседание Госдумы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства, — написал он.

Ранее о той же дате утверждения кандидатуры премьер-министра писал и ТАСС. Тогда уточнялось, что Госдума может сделать это в случае получения представления от российского президента Владимира Путина. 13 мая может быть завершено утверждение нового состава правительства.

В последний раз российское правительство уходило в отставку в январе 2020 года. Тогда это было связано не с выборами, а с грядущей конституционной реформой. На следующий день депутаты согласовали на должность премьера кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина.

В марте прошли выборы президента, по итогам которых необходимо соблюдение ряда процедур. Согласно Конституции РФ, перед вновь избранным президентом России правительство слагает свои полномочия.

Российские телеканалы выделили час на инаугурацию Путина. Мероприятие пройдет 7 мая в 12:00 по московскому времени. В 2018 году инаугурация президента продлилась примерно 48 минут.