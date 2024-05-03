Стало известно, когда Госдума утвердит премьер-министра Госдума может утвердить премьер-министра 10 мая

Государственная дума может утвердить премьер-министра 10 мая этого года в случае получения представления от президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Отмечается, что 13 мая может быть завершено утверждение нового состава правительства.

В случае получения представления от президента уже 10 мая в Думе пройдет процедура утверждения премьер-министра, — уточнил собеседник агентства.

В марте этого года в России прошли выборы президента, по итогам которых должен быть соблюден ряд стандартных процедур. Одна из них касается судьбы кабмина. Согласно Конституции РФ, «перед вновь избранным президентом России правительство слагает свои полномочия». Затем глава государства определяется с кандидатурой премьер-министра и согласовывает ее с Госдумой.

В последний раз российское правительство уходило в отставку в январе 2020 года, но тогда это было связано не с выборами, а с грядущей конституционной реформой. На следующий день депутаты согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьера.

В Сети можно встретить предположения, что кресло премьер-министра вместо Мишустина займет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Отмечается, что нынешнего главу правительства могут сделать главой Банка России.