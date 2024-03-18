ЦИК огласила результаты выборов президента после обработки 100% бюллетеней ЦИК: Путин набрал 87,38% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Элла Памфилова

Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,38% голосов на выборах президента РФ по итогам обработки 100% бюллетеней, сообщили в ЦИК. По данным комиссии, на втором месте Николай Харитонов с 4,31%. Тройку замкнул Владислав Даванков с 3,85% голосов избирателей. Леонид Слуцкий набрал 3,20%. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала показатель Путина рекордным, отметив, что за него проголосовали более 76 млн россиян.

Результаты голосования по стране — более 76 миллионов избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный показатель. В 2018 году в абсолютном исчислении за Владимира Путина проголосовали 56 426 399 избирателей, — сообщила она.

Памфилова добавила, что на данный момент нет информации из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования недействительными. Это также является беспрецедентным случаем для России. При этом официальные результаты голосования будут обнародованы 21 марта.

Ранее директор Грузино-Российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе сообщил, что Запад пытался оказать давление на наблюдателей на выборах президента России. По его словам, речь идет о «натисках» различных инстанций.