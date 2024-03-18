Наблюдатель от Грузии сообщил о давлении Запада на выборах в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад пытался оказать давление на наблюдателей на выборах президента России, сообщил директор Грузино-Российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. По его словам, речь идет о «натисках» различных инстанций, передает ТАСС.

К сожалению, выявлены случаи, когда со стороны западных институций были натиски и давление на независимых наблюдателей, — сообщил Лорткипанидзе.

Ранее координатор группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Снежанна Имашева заявила, что выборы президента России прошли в полном соответствии с избирательным законодательством и Конституцией РФ. Она подчеркнула, что сотрудники посетили несколько участков и на каждом из них отметили, что голосование было тайным и свободным.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге заявила, что явка на прошедшие выборы президента России стала беспрецедентной. По ее словам, показатель составил 77,44%, что является рекордом за всю историю современной России.