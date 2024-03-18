Наблюдатели от ОДКБ оценили проведение выборов в России Миссия ОДКБ: выборы в России прошли в соответствии с законодательством

Выборы президента России прошли в полном соответствии с избирательным законодательством страны и Конституцией, заявила координатор группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Снежанна Имашева на брифинге ЦИК РФ. По ее словам, которые приводит ТАСС, сотрудники посетили несколько участков и на каждом из них отметили, что голосование было тайным и свободным.

Наша миссия тоже отметила, что выборы президента Российской Федерации прошли в соответствии с Конституцией Российской Федерации, в соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации и в соответствии с теми стандартами, которые поддерживает Российская Федерация, — заявила она.

На всех участках, добавила Имашева, фиксировалась высокая активность избирателей, но ЦИК РФ была хорошо подготовлена к таким ситуациям. По ее словам, для наблюдателей обеспечили все условия. На каждом из участков также присутствовало видеонаблюдение.

Ранее глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин заявил, что избирательные комиссии на выборах президента России работали открыто и прозрачно. В миссии отметили активное участие избирателей, а также профессионализм в организации выборов главы государства.