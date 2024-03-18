Наблюдатели ШОС назвали работу избиркомов в РФ открытой и прозрачной Глава миссии ШОС Мин: избиркомы на выборах в России работали открыто и прозрачно

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чжан Мин

Избирательные комиссии на выборах президента России работали открыто и прозрачно, заявил генсек, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на брифинге в Центризбиркоме РФ по итогам международного наблюдения за выборами. Он отметил, что ШОС признает выборы прозрачными и демократичными, передает ТАСС.

По оценке наблюдателей миссии, работа избирательных комиссий в дни голосования отличалась прозрачностью и открытостью, а также внимательным и профессиональным общением <...> с голосующими и другими участниками выборного процесса, — сказал он.

В миссии отметили активное участие избирателей, а также профессионализм в организации выборов главы государства. Отмечается, что нарушений на участках зафиксировано не было. Также ШОС высоко оценила масштабы системы дистанционного электронного голосования.

Ранее финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, принявший участие в процессе наблюдения, заявил, что выборы президента России прошли прозрачно. По его словам, организация была на высшем уровне, а те, кто говорят иначе, лишь множат русофобские высказывания.

До этого французский политик Эмери Франcис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя, отметил, что выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, Он подчеркнул, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках.