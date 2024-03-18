«Честно и замечательно»: финский журналист о выборах в России Финский журналист Хейсканен: выборы в России организованы на высшем уровне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Выборы президента России прошли прозрачно, заявил РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, принявший участие в процессе наблюдения. По его словам, организация была на высшем уровне, а те, кто говорят иначе, — лишь множат русофобские высказывания.

Эти выборы честные, прозрачные и организованы на очень высоком уровне. Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк — это только русофобская, как говорится, отрыжка. А на самом деле все очень честно и замечательно организовано: то, что я наблюдал в Санкт-Петербурге, в Москве, — сказал журналист.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что за ходом голосования следили 1115 международных наблюдателей. Они прибыли из 129 стран.

До этого французский политик Эмери Франcис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя, отметил, что выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, Он подчеркнул, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках.

При этом еще 14 марта пресс-служба Европарламента предупредила, что ЕП не станет комментировать ход или итоги президентских выборов в России. В Европе также отказались отправлять своих наблюдателей.