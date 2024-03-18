«Никогда не было»: Памфилова о явке на выборах президента Памфилова назвала рекордной явку в 77,44% на выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Явка на прошедшие выборы президента России стала беспрецедентной, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге, который транслировал канал «Россия 24». По ее словам, показатель составил 77,44%, что является рекордом за всю историю современной России.

Явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда. Это 77,44%. Для России это высокая явка. Мы проанализировали. В общем-то, в истории новой России этого не было, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК РФ добавила, что в государственную автоматизированную систему внесено практически 94 тысячи протоколов об итогах голосования. В общей сложности на выборы президента России пришли более 87,1 миллиона граждан. Предыдущий рекорд по явке на выборах президента был установлен в 1991 году, тогда она составила 74,66%.

Подводя итоги выборов, Памфилова заявила, что Россия является свободной страной. Она уверена, что во время голосования граждане доказали, что сегодня государство едино и независимо.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком проведет официальное заседание об итогах выборов президента 21 марта. По ее словам, на мероприятии будут официально подведены все итоги.