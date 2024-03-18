Названа дата окончательного подведения итогов выборов президента России Памфилова: ЦИК официально подведет итоги выборов президента 21 марта

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Элла Памфилова

Центризбирком России проведет официальное заседание об итогах выборов президента 21 марта, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, явка избирателей в целом по стране составила рекордные 77,44%.

Мы планируем провести уже официальное заседание ЦИК в четверг, 21 марта, как обычно, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги, — сообщила Памфилова.

Голосование на выборах президента России продолжалось три дня, с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали действующий президент Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов. На втором месте Харитонов, который заручился поддержкой 4,3% избирателей. Даванков набирает 3,83% голосов. На четвертом месте Слуцкий с 3,21% голосов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентной явке на выборах президента России за рубежом. По ее словам, своим избирательным правом на участках для голосования в зарубежных государствах воспользовались 372 779 россиян. Захарова отметила, что на 08:30 мск в этих пунктах обработано порядка 90% бюллетеней.