В МИД России заявили о беспрецедентной явке на выборах за рубежом Захарова назвала беспрецедентной явку на выборах президента России за рубежом

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Голосование на выборах президента Российской Федерации, Эстония

Явка на выборах президента России на зарубежных участках для голосования к 08:30 мск составила 372 779 человек, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова в эфире Первого канала. По ее словам, это беспрецедентные цифры. Дипломат уточнила, что к этому времени обработано уже порядка 90% бюллетеней.

Цифры, конечно, беспрецедентные, — сказала дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что россияне с оружием в руках защищают свое развитие. По его словам, Россия сейчас проходит через драматичные события, но делается все возможное для безопасного будущего страны.

По состоянию на 07:00 мск, на президентских выборах 2024 года лидирует действующий глава государства. В Центризбиркоме сообщили, что по итогам обработки 99,43% протоколов Путин набрал 87,32% голосов.

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, принявший участие в процессе наблюдения за голосованием, заявил, что выборы в России прошли прозрачно. По его словам, организация была на высшем уровне, а те, кто говорит иначе, лишь множат русофобские высказывания.

Член Общественной палаты РФ Сергей Марков заявил NEWS.ru, что победа президента России Владимира Путина на выборах свидетельствует о консолидации народа вокруг него. По его словам, на это есть несколько причин, одна из которых — что российский лидер является символом суверенитета страны.