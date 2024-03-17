Путина назвали символом суверенитета России Марков: победа Путина на выборах говорит о консолидации народа вокруг него

Фото: kremlin.ru

Победа президента России Владимира Путина на выборах свидетельствует о консолидации народа вокруг него, сказал NEWS.ru член Общественной палаты РФ Марков Сергей. По его словам, на это есть несколько причин, одна из которых, что российский лидер является символом суверенитета страны.

Во-первых, люди поддерживают президента России, который является символом суверенитета в условиях, когда страна подвергается агрессии со стороны коалиции Запада. Во-вторых, людям нравится политический стиль Владимира Путина и результат его предыдущей работы, то, что он смог вытащить Россию из дыры 90-х годов, — подчеркнул Марков.

Кроме этого, россияне поддерживают цели спецоперации на Украине, добавил политик. Граждане страны понимают, насколько это сложная задача, добавил собеседник издания.

Цели СВО люди поддерживают: зачистить Украину от фашистов, спасти своих людей, быть достойным памяти своих дедов, выкинуть из Украины американцев, которые, по сути, оккупировали страну, и прекратить притеснение Русской православной церкви и русского языка, — член Общественной палаты.

Ранее стало известно, что Путин лидирует на президентских выборах после обработки 50,12% протоколов, информировала Центральная избирательная комиссия. По их данным, глава государства набрал 87,34% голосов.