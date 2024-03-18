Путин объяснил высокую явку на выборах Путин: Россия с оружием в руках защищает свое развитие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Высокая явка на выборах связана драматизмом ситуации и тем, что россияне с оружием в руках защищают свое развитие, сказал кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. По его словам, Россия сейчас проходит через драматичные события, передает РИА Новости.

[Явка обусловлена] драматизмом тех событий, через которые проходит страна, [явка] связана с сегодняшней ситуацией, связана с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины, — заявил он.

Ранее Путин призвал Россию стать еще крепче, сильнее и эффективнее. Президент страны подчеркнул, что у государства есть все условия для дальнейшего движения, впереди ждет много задач.

Общая явка на президентских выборах в РФ по состоянию на 17 марта 20:37 мск составила 74,22%, информировал зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

До этого глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова передавала, что президентские выборы прошли очень достойно. Она поблагодарила всех россиян за участие в таком важном для страны событии и подчеркнула, что недругам не удалось испортить процедуру голосования.