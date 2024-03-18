Путин лидирует на выборах президента России ЦИК: Путин набрал 87,32% голосов по итогам обработки 99,43% протоколов

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах 2024 года по состоянию на 07:00 мск, следует из данных пресс-службы ЦИК РФ. Политик набрал 87,32% голосов по итогам обработки 99,43% протоколов.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,32% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, за него проголосовали 3,79% избирателей. На четвертом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19% голосов.

Ранее Центризбирком России обнародовал информацию, согласно которой действующий президент страны после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках лидировал на голосовании. Путин там набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. По данным информационного табло в ЛНР на втором месте расположился Слуцкий с 2,13% голосов.

ВЦИОМ до этого передавал, что глава государства, как показывают итоги экзитпола, займет первое место на президентских выборах. По их сведениям, Путин наберет 87% голосов.

Сам Путин уже объяснил высокие показатели явки на выборах. По его словам, Россия сейчас проходит через драматичные события, граждане защищают развитие своей страны «с оружием в руках».