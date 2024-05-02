Российские телеканалы начали готовиться к инаугурации Путина Российские телеканалы выделили час на трансляцию инаугурации Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российские телеканалы выделили час на трансляцию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Мероприятие состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени, следует из сетки вещания таких каналов, как Первый, «Россия-1» и НТВ.

На церемонию вступления Путина в должность главы государства заложили время с 12:00 до 13:00. В 2018 году церемония инаугурации продлилась примерно 48 минут.

Путин победил в президентских выборах с результатом 87,28%. За него проголосовали более 76 млн граждан. Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получили 3,85% и 3,20% голосов соответственно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инаугурация Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с определенными нюансами, однако он не раскрыл их. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом же церемония останется стандартной.

Песков также сообщил, что такие значимые и символические события, как инаугурация президента, всегда будут рассматриваться врагами России как очередной повод для попыток дестабилизации обстановки. Однако, уточнил он, власти РФ научились бороться с этим. Говоря о мерах безопасности, пресс-секретарь президента добавил, что и без инаугурации принимаются максимальные усилия во всех сферах.