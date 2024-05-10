Путин ожидает, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

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Михаил Мишустин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на поддержку Госдумой кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Глава государства считает, что депутаты оценят работу правительства при его председательстве, передает пресс-служба Кремля.

Я очень надеюсь на то, что депутаты Государственной думы, а вы не так давно были в Госдуме отчитывались, они знают, что и как правительством и вами как председателем правительства сделано за последние годы, оценят должным образом и поддержат вас, — сказал Путин.

Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Депутаты 10 мая примут решение от имени своих избирателей по этому вопросу, уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что кандидатура Михаила Мишустина на пост премьера была ожидаемой. По словам депутата, он хорошо зарекомендовал себя во время пандемии и в условиях военной спецоперации. Кроме того, при Мишустине экономика страны показала устойчивость и обошла многие западные государства.