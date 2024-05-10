Названа причина отказа КПРФ голосовать за кандидатуру Мишустина Депутат Арефьев: КПРФ не поддержала Мишустина из-за дыры в бюджете

Фото: Александр Астафьев/РИА новости

Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции КПРФ

Причина решения КПРФ воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра очевидна, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, по итогам 2023 года бюджет не досчитался 2,5 трлн рублей.

Все очевидно. Допустим, так как президент, премьер-министр да и все основные министры останутся на своих местах, значит ничего меняться не будет, все останется в прежнем виде. А было вот в каком виде: по итогам 2023-го ситуация сложилась довольно интересная — олигархи заработали $35 млрд капитала, банкиры получили 3,3 трлн рублей чистой прибыли, а бюджет не досчитался 2,5 трлн рублей, — заявил Арефьев.

Он отметил, что в текущих условиях, когда Россия расходует средства на нужды спецоперации и должна решать вопросы технического переустройства экономики, невозможно одобрять ситуацию, при которой все деньги уходят частным лицам, олигархам и банкирам, а «бюджет остается с носом».

Последние штаны продаем только для того, чтобы на вырученные деньги вести боевые действия. А олигархи зарабатывают все деньги. Я лично такую политику одобрять не могу. Почему единицы зарабатывают триллионы, а государство не получает ничего? За это голосовать нельзя, — заключил парламентарий.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина. По его словам, правительство должно скорректировать экономический курс в пользу тех, «кто работает на земле, решает проблемы на заводах, где сегодня массово не хватает кадров». Он считает, что блок кабмина «пока не выполняет» установки президента и премьер-министра.