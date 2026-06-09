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09 июня 2026 в 12:22

В Госдуме поставили точку в обсуждении роста налогов

Депутат Арефьев: повышение налогов не обсуждалось в Госдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вопрос о повышении налогов для физических и юридических лиц не выносился на обсуждение в нижней палате парламента, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. Так он прокомментировал информацию, что регионам РФ поручили мобилизовать сбор налогов на офисы, склады и транспорт. По его словам, на Петербургском международном экономическом форуме подобные вопросы также не ставились.

На ПМЭФ, [также, как и в Госдуме], вопросы повышение налогов не ставились. Что касается мобилизации доходов, то да, такая команда была. Все министерства работают над тем, как увеличить доходы бюджета. Довольно существенный дефицит частично должен покрыться за счет нефтегазовых доходов из-за блокировки Ормузского пролива. Некоторые губернаторы ставили вопросы о повышении налога на имущество и региональных налогов, которые зачисляются в местные бюджеты. Я бы только одно хотел сказать — надо повышать не налоги, потому что собрать их очень сложно, надо думать о повышении налогооблагаемой базы, повышать интенсификацию производства. Прямое увеличение налогов ни к чему хорошему не приведет, — пояснил Арефьев.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента подготовить инициативы по вопросам, на которые обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ. То же указание дано комитетам по бюджету и налогам, а также по малому и среднему предпринимательству.

Власть
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Николай Арефьев
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