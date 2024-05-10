Раскрыта «революционная» деталь переназначения Мишустина премьер-министром Депутат Толмачев: правительство Мишустина будет развивать новые поколения

Фото: АГН «Москва»/пресс-служба нижней палаты парламента

Михаил Мишустин

Новое правительство России во главе с Михаилом Мишустиным сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений, что станет революцией в государственном управлении, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев. По его словам, работа министерств сосредоточится на развитии детей и улучшении жизни взрослых людей. Он подчеркнул, что такой подход является продолжением логики организации работы в Советском Союзе, когда ставка делалась на большие социальные группы.

Важно, что исполнительная власть, по сути, сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений, это революция в государственном управлении. Теперь министерства будут работать не по отраслевому принципу, а сосредоточатся на развитии детей, улучшении жизни взрослых. В некотором смысле этот подход является продолжением логики организации работы в СССР, где ставка также делалась на большие социальные группы, — сказал Толмачев.

Как отметил парламентарий, состоявшееся голосование за премьер-министра важно и тем, что сегодня заработала на полную мощность Конституция 2020 года. По словам Толмачева, впервые был реализован один из ключевых механизмом документа — повышение уровня связанности между правительством и парламентом.

Ранее президент России Владимир Путин принял указ о назначении Мишустина председателем правительства. Документ вступил в силу со дня его подписания. Мишустин стал премьер-министром РФ во второй раз. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года, когда второй кабмин Дмитрия Медведева ушел в отставку.