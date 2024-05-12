Стало известно имя нового врио губернатора Хабаровского края Дегтярев: врио губернатора Хабаровского края назначен Александр Никитин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Дегтярев

Первый вице-губернатор Александр Никитин назначен врио губернатора Хабаровского края, сообщил глава региона Михаил Дегтярев. Чиновник в Telegram-канале отметил, что такое решение принято до следующих распоряжений.

Органы власти и все службы региона работают штатно, — написал он.

Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева ранее предложили на пост министра спорта России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выдвинул его кандидатуру в субботу, 11 мая. В этот же день Дегтярев в Telegram-канале сообщил о прибытии в Москву. Губернатор Хабаровского края поблагодарил президента России Владимира Путина и всех жителей региона за доверие.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев ранее пожелал Дегтяреву удачи в случае назначения на пост главы Минспорта РФ. Он назвал его неравнодушным человеком, любящим спорт. Губерниев также добавил, что многое будет зависеть от того, с какой командой Дегтярев вступит в новую должность. Комментатор пообещал всячески помогать следующему министру спорта и поблагодарил Олега Матыцина за работу. Телеведущий назвал его неплохим министром, а должность — интересной, но непростой.