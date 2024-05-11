Губерниев двумя словами описал кандидатуру нового главы Минспорта России Губерниев: важную роль в работе Дегярева сыграет его команда

Фото: State Duma Russia/via Global Look Press

Михаил Дегтярев

Телеведущий, комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru пожелал Михаилу Дегтяреву удачи в случае назначения на пост главы Минспорта России. Он назвал его неравнодушным человеком, который любит спорт, но при этом отметил, что многое будет зависеть от того, с какой командой Дегтярев заступит на новую должность.

Человек неравнодушный. Поживем — увидим, будет новому министру всячески помогать, — сказал Губерниев.

Он также поблагодарил Олега Матыцина за работу. Телеведущий назвал его неплохим министром. Губерниев также счел должность главы Минспорта интересной, но, «мягко говоря», непростой в современных реалиях.

К некоторым людям, работавшим с Матыциным, у меня лично есть огромное количество вопросов, которые я неоднократно озвучивал в эфире, — добавил Губерниев.

Он также выразил уверенность в том, что Дегтярев будет стараться. Свое мнение он высказал на фоне формирования нового состава кабмина.

Ранее стало известно о намерении председателя Госдумы Вячеслава Володина собрать руководство нижней палаты парламента на совещании в субботу, 11 мая, чтобы обсудить кандидатов в правительство РФ. Источник в ГД уточнил, что встреча пройдет в 18:30 мск.