В Госдуме обсудят кандидатов в Правительство РФ Володин назначил совещание с руководством Госдумы 11 мая

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин соберет руководство нижней палаты на совещании для обсуждения кандидатов в Правительство РФ, уточнил «Ведомостям» источник в ГД. Встреча пройдет в 18:30 мск.

Володин проведет совещание с участием ряда заместителей и председателей комитетов, уточнил информатор. Источник не раскрыл точный состав участников встречи.

Совещание, отметил собеседник издания, связано со скорым внесением в нижнюю палату парламента кандидатур на посты вице-премьеров и министров. По словам источника, имена возможных глав ведомств, предположительно, поступят в Госдуму до 18:00 мск.

Напомним, с момента инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая все члены правительства работают в статусе исполняющих обязанности. Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Политик занимает эту должность во второй раз.

Ранее выяснилось, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) вышла из подчинения Минобороны РФ. Соответствующий указ 11 мая подписал президент России Владимир Путин. В соответствии с документом, структура министерств в новом составе правительства будет сохранена.