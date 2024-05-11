Федеральную службу по военному сотрудничеству вывели из подчинения МО Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству больше не подчиняется Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, согласно которому структура министерств в новом составе правительства сохраняется.

Текст указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти» опубликован на сайте Кремля 11 мая. Согласно указу, у председателя Правительства России будет 10 заместителей, включая первого заместителя, зампреда — полномочного представителя в ДФО и зампреда — руководителя аппарата кабмина. При этом в новом составе не будет вице-премьера — главы Минпромторга.

Всего в кабмине 21 министерство. Пять из них — МИД, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст — подчиняются напрямую главе государства. Руководители остальных — председателю Правительства РФ.

Владимир Путин ранее назначил Михаила Мишустина председателем кабмина. Документ вступил в силу со дня его подписания - 10 мая. Мишустин возглавит правительство во второй раз. Впервые политик занял эту должность в январе 2020 года после ухода второго кабмина Дмитрия Медведева в отставку.

За несколько часов до назначения депутаты Госдумы проголосовали за кандидатуру Мишустина на посту председателя правительства. Министр получил поддержку от 375 парламентариев. Против не выступил никто. Воздержались 57 депутатов. По итогам голосования нижняя палата парламента утвердила внесенную Путиным кандидатуру Мишустина.