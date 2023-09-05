Обломки рухнувшего в Подмосковье беспилотника повредили бытовой объект Собянин: при падении обломков БПЛА в Истринском районе поврежден бытовой объект

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Обломки сбитого в Подмосковье беспилотного летательного аппарата повредили бытовой объект, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время идет устранение последствий ЧП.

По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий, — написал столичный градоначальник.

При этом он не уточнил, какой именно объект был поврежден.

Ранее Собянин сообщил, что в ночь на 5 сентября в небе над Истрой был уничтожен беспилотник. По его словам, аппарат готовился осуществить атаку на объекты российской столицы. Он также отметил, что еще один аппарат военные сбили над территорией Калужской области. Данную информацию подтвердили и в Минобороны.

При этом в столичных аэропортах был введен в действие план «Ковер». В результате в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево были задержаны по меньшей мере 14 рейсов, еще пять отменены.

4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что Вооруженные силы Украины осуществили неудачную попытку атаки на Выгоничский район. По его словам, беспилотник противника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал в поле, никто не пострадал.