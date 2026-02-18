Стало известно о новых переговорах Мединского перед отъездом из Женевы

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

Стало известно о новых переговорах Мединского перед отъездом из Женевы Мединский провел двухчасовые переговоры перед отъездом в аэропорт Женевы

Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовые переговоры перед отъездом в аэропорт Женевы, сообщил NEWS.ru источник. Встреча прошла в отеле InterContinental в закрытом режиме. При этом неизвестно, с кем Мединский вел беседу.

Владимир Мединский в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры <…> перед отъездом в аэропорт, — говорится в сообщении.

Ранее Мединский заявил, что второй раунд переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта длился около двух часов. По его словам, 17 февраля встреча проходила дольше в разных форматах. Глава российской делегации отметил, что прошедшие переговоры были тяжелыми, но деловыми.

В свою очередь американский аналитик Марк Слебода выразил мнение, что члены украинской делегации показали себя невменяемыми на встрече в Женеве. Он считает, что российская переговорная группа попала в непростую ситуацию. Эксперт обратил внимание, что украинские переговорщики демонстрировали крайне недипломатическое отношение к Владимиру Мединскому.