Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 16:24

Стало известно о новых переговорах Мединского перед отъездом из Женевы

Мединский провел двухчасовые переговоры перед отъездом в аэропорт Женевы

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовые переговоры перед отъездом в аэропорт Женевы, сообщил NEWS.ru источник. Встреча прошла в отеле InterContinental в закрытом режиме. При этом неизвестно, с кем Мединский вел беседу.

Владимир Мединский в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры <…> перед отъездом в аэропорт, — говорится в сообщении.

Ранее Мединский заявил, что второй раунд переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта длился около двух часов. По его словам, 17 февраля встреча проходила дольше в разных форматах. Глава российской делегации отметил, что прошедшие переговоры были тяжелыми, но деловыми.

В свою очередь американский аналитик Марк Слебода выразил мнение, что члены украинской делегации показали себя невменяемыми на встрече в Женеве. Он считает, что российская переговорная группа попала в непростую ситуацию. Эксперт обратил внимание, что украинские переговорщики демонстрировали крайне недипломатическое отношение к Владимиру Мединскому.

Россия
Владимир Мединский
переговоры
Женева
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Залужный раскрыл, как отреагировал на поиск стриптизерш в своем штабе
На Западе узнали о планах США и России построить ядерный дата-центр
«Сохранить и приумножить»: от лица Долиной могут зарегистрировать бренд
Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта
В ОБСЕ раскрыли позицию Евросоюза по урегулированию на Украине
В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году
Экс-нардеп оценил ход переговоров по урегулированию конфликта с Украиной
Раскрыто, почему Залужный обвиняет Зеленского в провале контрнаступления
Олимпиада-2026: Петросян засудили или нет? Реакция Тарасовой и Родниной
В столице Армении устроили кровавую баню
Мединский ответил, с кем провел закрытую двухчасовую встречу в Женеве
Российская делегация обвинила Европу в накачке Украины оружием
Финансист оценил, на сколько подорожает рыба в Тюменской области
Залужный рассказал, как СБУ перепутала его штаб со стриптиз-клубом
В ЦСР подвели неожиданные итоги импортозамещения
Генерал предположил, как в России могут наказать перебежчика Симонова
Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой
Суд зарегистрировал материалы по делу актера Смольянинова
«Как дублера»: экс-нардеп о перспективах Залужного стать главой Украины
В Краснодаре нашли детей в нечеловеческих условиях проживания
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.