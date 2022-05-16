На пост председателя ЛДПР выдвинулся первый кандидат Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин выдвинулся на пост председателя партии

Флаг ЛДПР / Фото FotograFFF / Shutterstock.com

Член высшего совета ЛДПР, экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии. В принятии решения он руководствовался многолетним опытом политической работы, отметил политик в обращении.

Я <...> ветеран партии со стажем 23 года, прошедший путь от рядового активиста до депутата Государственной думы фракции ЛДПР двух созывов, <...> принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя политической партии ЛДПР, — сказал Шерин в своём обращении.

Среди главных целей и задач кандидат выделил сохранение ЛДПР как самостоятельной политической силы, усиление её роли, влияния и авторитета, защиту суверенитета и конституционного строя России и повышение уровня благосостояния.

17 мая 2022 года Госдума официально прекратит депутатские полномочия основателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года в результате поражения лёгких и развившихся осложнений. Обязанности руководителя партии в настоящее время исполняет Леонид Слуцкий.

Известно, что съезд партии, на котором планируют избрать нового председателя, состоится в конце мая — начале июня. Возможными преемниками Жириновского считаются действующие парламентарии Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов, а также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.