Стало известно, кто поможет Слуцкому сохранить ЛДПР Политолог Марков рассказал, кто «крайне заинтересован» в сохранении ЛДПР и помощи Слуцкому

Новый лидер фракции ЛДПР в Госдуме — руководитель парламентского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий — «безусловно удержит партию», в этом ему поможет Администрация президента России, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По словам эксперта, в АП «крайне заинтересованы» в сохранении ЛДПР. При этом собеседник добавил, что скончавшегося бессменного главу ЛДПР — Владимира Жириновского — заменить невозможно.

Развивать ЛДПР Слуцкий начнёт не один, а вместе с Администрацией президента РФ, которая будет ему всячески помогать. АП крайне заинтересована в сохранении ЛДПР. Если партия окажется в кризисе, то её сторонники — в большинстве своём людьми с пониженным социальным статусом и невысокими зарплатами и достаточно негативно настроенные [к власти] — частично уйдут в КПРФ, с которой АП находится практически в постоянном конфликте, — подчеркнул Марков.

Политолог не исключил, что поклонники ЛДПР также могут примкнуть, в случае кризиса в партии, «к радикальным националистическим группировкам, что очень невыгодно власти». По словам Маркова, часть из них также окажутся подвержены «огромной информационной антипутинской пропаганде».

Ранее депутаты ГД от ЛДПР избрали Леонида Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе. Кандидатура Слуцкого была избрана путём голосования. С 2011 и до своей смерти фракцией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года.

В составе фракции ЛДПР Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза и США — как объясняли в партии, «за активную поддержку Новороссии». Кроме того, в 2018 году он оказывался в центре сандала — журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам политик называл это «заказухой», а комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в его действиях. Однако этот скандал упоминался как одна из причин, почему Слуцкий не был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году.