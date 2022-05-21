Рогозин рассказал, когда ракеты «Сармат» поступят на боевое дежурство Рогозин пообещал поставить баллистические ракеты «Сармат» на боевое дежурство в конце осени

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Первые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут готовы выполнять боевые задачи в конце осени 2022 года, пообещал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24». Испытания будут идти в течение всего года, после чего ракеты поставят на боевое дежурство. Гендиректор корпорации выразил надежду, что применять «Сарматы» все-таки не придется.

Испытания будут идти в течение всего года, хотя мы планируем поставить на боевое дежурство первые серийные ракеты в конце осени этого года, — рассказал Рогозин.

По его словам, разработчики удовлетворены «огромной мощью» и техническими параметрами «Сармата».

Первый пуск ракеты с космодрома Плесецк состоялся 20 апреля. В планах Роскосмоса построить 46 боевых комплексов «Сармат». Первый полк, вооруженный этими ракетами, могут сформировать в Красноярском крае.

По словам Рогозина, «Сарматы» обеспечат безопасность на ближайшие 30–40 лет, так как иностранные оборонные комплексы технически не способны с ними справиться. Он отметил, что никакие системы американской противоракетной обороны не успеют среагировать на заход «Сармата» в космос, где поймать ракету практически невозможно.