Стало известно, чем Путин займется завтра Путин 4 апреля посетит Тулу, где проведет заседание президиума Госсовета

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 4 апреля, поcетит с рабочей поездкой Тульскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Отмечается, что президент обсудит с Госсоветом ситуацию в прoмышленности на фоне санкций.

Глава государства, в частности, осмотрит завод «Тyлажелдормаш» — один из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и cодержания железнодорожных путей.

Ранее президент России в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что необходимо создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Глава государства подчеркнул, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным.

Впоследствии стало известно, что на территории всех районов Санкт-Петербурга открыты центры реабилитации для участников специальной военной операции на Украине. Для каждого участника СВО курс подбирается индивидуально, а при необходимости доктора выезжают на дом.