Стали известны планы Дмитриева на форуме в Давосе Axios: Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером на форуме в Давосе

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник на своей странице в соцсети X. Ожидается, что стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине.

Спецпредставитель [президента РФ Владимира] Путина Кирилл Дмитриев встретится завтра в Давосе со спецпосланниками президента [США Дональда] Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить мирный план США, подтверждает источник, знакомый с ситуацией, — написал он.

Ранее газета Politico сообщила, что участники Всемирного экономического форума в Давосе уделят больше внимания Гренландии, чем Украине. Там отметили, что американский лидер Дональд Трамп проведет как минимум одну встречу с представителями ЕС и НАТО.

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Главной темой этого года организаторы обозначили «Дух диалога». Участники обсудят широкий круг вопросов. В фокусе внимания окажутся проблемы международной безопасности, глобальные экономические вызовы и стремительное развитие искусственного интеллекта.