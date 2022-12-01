Стала известна судьба баннеров с Z и V при запрете на латиницу в рекламе Сенатор Ковитиди: баннеры с Z и V не противоречат запрету на латиницу в рекламе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Использование символов специальной военной операции Z и V на баннерах не противоречит законопроекту о запрете использования латиницы в рекламе, заявила Lenta.ru соавтор инициативы, член комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди. По ее словам, сам законопроект призван урегулировать проблему рекламных текстов в коммерческой сфере, тогда как символы спецоперации не являются элементами рекламы.

Официальными воинскими символами Z и V не являются, как и не являются элементами рекламы. Применение этих символов в социальной рекламе не противоречит нашему законопроекту, — объяснила Ковитиди.

Накануне сенатор от Крыма Сергей Цеков и Ковитиди внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использование в рекламе не кириллического алфавита. Изменения предлагается внести в федеральный закон о рекламе. При этом в пояснительной записке отмечается, что требование не распространится на фирменные названия и товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию.

Сам Цеков заявил, что России пора «защищать» свой алфавит и уважать его, тем более что за пределами РФ практически невозможно встретить рекламные вывески на основе «чужих» алфавитов. Он также назвал иностранные слова «мягкой силой», разрушающей русскую идентичность.