Цеков объяснил необходимость запрета латиницы в рекламе Сенатор Цеков: использование латиницы в рекламе разрушает нашу идентичность, пора защищать наш алфавит

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что в России пришло время запретить использование всех алфавитов, кроме кириллицы, особенно в рекламе, в том числе на вывесках и афишах. Собеседник объяснил, что пора «защищать наш алфавит» и уважать его. Таким образом он прокомментировал внесенный им и еще одним сенатором — Ольгой Ковитиди — в Госдуму соответствующий законопроект.

Наш язык — русский. Он строится на основе кириллицы. Жаль, что не запретили латиницу 10-20-30 лет назад? Почему реклама должна осуществляться не на русском языке, а на основе других алфавитов? Почему мы должны учить людей алфавиту враждебных нам государств? Прежде всего это США и Великобритания. Алфавит — код языка, основа языка, алфавит воспитывает людей, они понимают, что это алфавит их страны, их родины, — добавил Цеков.

По его словам, подобная ситуация недопустима, так как за пределами РФ практически невозможно, кроме русских кварталов, встретить рекламные вывески на основе кириллицы.

Пора уважать в РФ кириллицу. Это великий алфавит, созданный нашими православными предками — Кириллом и Мефодием, хоть они и не были русскими. Кириллицу используют все народы РФ. Пришло время защищать наш алфавит. Мы иногда боремся с иностранщиной, с новыми словами в работе госорганов... Слово «кешбэк», почему кешбэк, а не возврат денег? Вообще, иностранные слова — это такая мягкая сила, разрушающая нашу идентичность, — подчеркнул Цеков.

Сенатор отметил, что «все должно быть на основе кириллицы, а какое решение примут в Госдуме... если не примут, значит, тогда мы поймем, что не все благополучно в нашей стране, что есть силы, не понимающие, что такое алфавит, что такое язык».

Накануне стало известно, что Цеков и Ковитиди внесли в ГД законопроект, запрещающий использование в рекламе не кириллического алфавита. Изменения предлагается внести в ФЗ от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе». При этом в пояснительной записке отмечается, что требование не распространится на фирменные названия и товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.