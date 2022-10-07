Стал известен регион, в котором не мобилизован ни один человек Сенатор Полетаев: в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека

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Республика Алтай. Деревня на берегу Катуни

В Республике Алтай ни одного человека не призвали в рамках частичной мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале сенатор Владимир Полетаев после встречи с военным комиссаром Олегом Денисенко. По его словам, военные комиссариаты актуализируют данные о жителях региона, им направляют повестки.

По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки, — написал сенатор.

Он также отметил, что на встрече с прокурором Алтая было рассмотрено исполнение законодательства в сфере призыва граждан на службу по мобилизации, отдельное внимание уделили фейкам о ней.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что россиянам, призванным для участия в СВО на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий. По его мнению, из них сформируют части для прикрытия границы с соседней страной. Кроме того, под частичную мобилизацию среди военнослужащих запаса подпадают не все, а только те, кто имеет определенные военно-учетные специальности или опыт ведения боевых действий.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предположил, что подготовка мобилизованных к действиям на Украине и создание новых соединений займет не меньше двух месяцев. По его словам, до завершения подготовки необходимо держать имеющуюся линию обороны и нанести противнику максимальный урон, выведя из строя логистические и промышленные объекты на Украине с помощью ракетных и иных ударов.